La France a officiellement commandé ses deux premiers avions de guet aérien et de contrôle GlobalEye auprès de l’avionneur suédois Saab via la Direction générale de l’armement (DGA), concrétisant l’intention annoncée lors du dernier salon du Bourget en juin.

Le contrat est évalué à environ 12,3 milliards de couronnes suédoises, soit près de 1,2 milliard d’euros, incluant systèmes au sol, formation et soutien.

Les livraisons des deux GlobalEye sont attendues entre 2029 et 2032, afin d’assurer la relève progressive des quatre Boeing E-3F AWACS (Airborne Warning and Control System) de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE). Les AWACS français doivent rester opérationnels jusqu’en 2035.

Les appareils fourniront une capacité d’alerte avancée et de contrôle aérien, avec une surveillance multi‑domaines (air, mer, terre) destinée à renforcer la posture française et la contribution aux dispositifs de l’OTAN.

Le GlobalEye est basé sur la plateforme d’avion d’affaires Global 6000/6500 de Bombardier. L’appareil est équipé du radar AESA Erieye Extended Range, avec un pouvoir de détection supérieur à 550 kilomètres, ainsi que d’une suite de capteurs avancés et d’un système de commande et de contrôle intégré.

Pour rappel, le contrat prévoit également une option d’achat pour deux appareils supplémentaires.