Helvetic Airways s’est déplacée au Dubai Air Show pour annoncer une nouvelle commande d’Embraer E2. La compagnie suisse a en effet décidé d’acquérir trois E195-E2, couverts par une commande ferme, et a assuré des options sur cinq appareils supplémentaires. Le premier appareil de cette commande sera livré à la fin de l’année 2026.

La compagnie souligne que chacun sera aménagé en configuration monoclasse de 134 places. Les fauteuils seront fournis par Recaro.

Ils seront notamment utilisés pour renforcer les opérations charter et ACMI de la compagnie en Europe et pour moderniser sa flotte.

Actuellement, Helvetic Airways exploite douze E2, répartis entre huit E190-E2 et quatre E195-E2, principalement issus de sa commande initiale de 2018 pour douze appareils. Ils assurent aussi bien des vols charters que des vols réguliers. Elle compte également huit E1 dans sa flotte.