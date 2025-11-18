A l’occasion du salon aéronautique de Dubaï, Gulf Air a annoncé la finalisation de sa commande de Boeing 787. Ce faisant, la compagnie de Bahreïn l’a également ajustée, ajoutant trois appareils à la partie ferme de sa commande.
L’accord préliminaire, conclu en juillet, prévoyait en effet l’acquisition de douze 787 et six options. L’accord finalisé porte sur celle de quinze Dreamliner et trois options. La compagnie attend désormais la livraison de dix-sept appareils au total (hors options). Elle en exploite dix aujourd’hui.
Elle les utilisera pour développer davantage son réseau international en Asie, en Europe et aux Etats-Unis.