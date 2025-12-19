Eve Air Mobility a annoncé avoir réussi le premier vol de son premier prototype d’eVTOL à taille réelle. Ce vol, uniquement stationnaire, a eu lieu sur la base de la société brésilienne à Gaviao Peixoto, dans l’Etat de Sao Paulo.

Il a permis de valider l’intégration de systèmes clefs, comme le concept de commandes de vol électriques de 5e génération ou les rotors de sustentation à pas fixe. Il lance également la phase des essais en vol, auxquels six prototypes prendront part.

De nombreux autres essais sont planifiés en 2026 pour ouvrir l’enveloppe de vol de l’eVTOL, notamment passer au vol de croisière. Eve vise en effet une certification et une entrée en service du premier appareil en 2027.