Après avoir décidé d’augmenter sa commande de Boeing 737 MAX, Ethiopian Airlines s’attaque à sa flotte long-courrier. La compagnie africaine a signé un nouvel accord avec Airbus lors du salon de Dubaï portant sur l’acquisition ferme de six A350-900 supplémentaires. Les appareils sont destinés à agrandir sa flotte.

Celle-ci comptait déjà 25 exemplaires de l’A350, dont 21 A350-900 et quatre A350-1000. Onze appareils figuraient par ailleurs déjà dans le carnet de commandes d’Airbus au 31 octobre.

En parallèle, la compagnie éthiopienne a signé un accord de leasing avec ATR pour deux ATR 72-600 neufs. Les appareils seront livrés à partir de février 2026 et rejoindront la flotte d’Air Congo, dans laquelle Ethiopian détient une participation de 49 %. Ce seront les premiers en République démocratique du Congo à être équipés des moteurs PW127XT de Pratt & Whitney Canada.

Cet accord va indirectement renforcer la position de la compagnie comme centre de maintenance ATR en Afrique.