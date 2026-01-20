Ethiopian continue de signer les commandes pour étoffer sa flotte et répondre à la demande. Elle a conclu un accord avec Boeing portant sur l’acquisition de neuf 787-9, qui lui permettront d’étendre ses capacités sur son réseau long-courrier. Les appareils seront livrés entre 2031 et 2033.

Ce contrat fait suite à deux autres accords, également finalisés mais aussi dévoilés en fin d’année 2025, qui prévoient l’intégration de onze 737-8 et six A350-900 à sa flotte dans les prochaines années.

Actuellement la compagnie exploite 36 737 sur son réseau moyen-courrier (dont 22 737 MAX), ainsi que trente 787 (vingt -8 et dix -9), onze 777 et 26 A350.