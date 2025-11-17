Emirates continue d’attendre ses 777X mais aussi d’en commander toujours davantage. La compagnie émiratie a signé un nouveau contrat avec Boeing à l’ouverture du salon de Dubaï le 17 novembre, portant sur l’acquisition de 65 777-9 supplémentaires, d’une valeur de 38 milliards de dollars. C’est la troisième fois qu’elle s’engage pour cet appareil qu’elle s’impatiente de mettre en service, portant ses engagements à 270 777X (-8F et -9).

Emirates souligne à cette occasion qu’elle soutient fermement Boeing dans son étude de faisabilité pour une version allongée de l’appareil, un potentiel 777-10. L’accord s’accompagne d’ailleurs d’une option qui lui permettra de convertir ces 777-9 en 777-8 ou en 777-10, s’ils sont développés.

Déjà plus grand opérateur de 777 (140 exemplaires en service), Emirates, qui fait également partie des clients de lancement du 777X, en reste le plus important client. La compagnie attend son premier appareil au deuxième trimestre 2027.

Ces 65 777X soutiendront son expansion à venir, et lui permettent d’assurer des créneaux dans le carnet de commandes de Boeing jusqu’en 2038. Elle attend désormais ces 270 Triple Sept de nouvelle génération, dix 777F supplémentaires et 35 Dreamliner.