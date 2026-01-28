Delta Air Lines continue de prévoir l’expansion et le renouvellement de sa flotte long-courrier. La compagnie américaine a signé un nouvel accord avec Airbus, afin d’intégrer seize A330-900 et quinze A350-900 supplémentaires à partir de 2029.

Elle précise que ce contrat pour 31 Airbus s’appuie sur une nouvelle commande et la conversion d’options qu’elle détenait sur dix appareils. Ce faisant, elle a également assuré des options supplémentaires sur vingt appareils.

Avec ce nouvel accord, la compagnie se prépare à opérer une flotte de 55 A330neo et 79 A350 – dont vingt dans leur version -1000, qui seront livrés à partir de 2027.

Delta a également signé les contrats liés à ces acquisitions avec Rolls-Royce, motoriste exclusif des deux programmes. Elle précise que le Trent 7000, qui équipe l’A330neo, a volé plus de quatre millions d’heures, dont un million chez elle. Quand au moteur de l’A350, il sera livré dans sa version améliorée, le Trent XWB-84 EP, conçu pour réduire encore la consommation de carburant par rapport au Trent XWB-84 classique. Son entrée en service était déjà prévue pour 2029. Des accords de maintenance à long terme avec Rolls-Royce couvrent ces moteurs.

Delta Air Lines avait déjà fait part de ses projets de renouvellement et d’expansion de flotte long-courrier plus tôt dans le mois, avec un engagement auprès de Boeing pour trente 787, qui prépare l’entrée du Dreamliner à son service.