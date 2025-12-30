CALC (China Aircraft Leasing Group) a signé une nouvelle commande ferme avec Airbus. Elle porte sur l’acquisition d’une trentaine d’A320neo, avec des livraisons intervenant d’ici 2033. La société chinoise souhaite ainsi s’assurer d’avoir les moyens de répondre à la forte demande des compagnies chinoises pour cette famille d’appareils.

L’accord comprend en effet des droits de conversion pour d’autres versions de la famille de monocouloirs d’Airbus.

Cet accord remonte le carnet de commandes de CALC auprès d’Airbus à 105 appareils.

Il s’agit de la cinquième commande que la société chinoise signe avec l’avionneur européen depuis 2012. Au total, elle a ainsi commandé 282 appareils, dont 203 de la famille A320neo.