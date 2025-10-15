Bombardier a levé le mystère sur le nouveau client qui avait passé une commande pour une cinquantaine d’appareils et un contrat de services inédit cet été. Il s’agit de BOND. Une cérémonie a été organisée à l’occasion du salon NBAA-BACE le 14 octobre pour révéler l’identité de ce nouveau client pour l’avionneur canadien et dévoiler son identité de marque.

BOND a choisi de débuter ses activités en s’appuyant en exclusivité sur Bombardier. La société a commandé cinquante Challenger et Global, sans préciser les modèles mais dont les livraisons débuteront en 2027, et a assuré des options sur 70 appareils supplémentaires. En parallèle, elle a conclu un contrat de services complet, qui lui donnera accès à son réseau mondial de centres de service, à une assistance technique en tout temps, à la disponibilité des pièces et à des outils de maintenance prédictive.

La valeur de la partie ferme de ces accords atteint 1,7 milliard de dollars, qui pourrait monter à 4 milliards de dollars si toutes les options étaient exercées.

« Notre relation avec l’équipe de Bombardier remonte à plusieurs années, grâce à mes anciennes fonctions dans le domaine du service après-vente chez Jet Edge […]. Ce que nous bâtissons avec BOND s’inscrit dans la continuité de la vision que j’ai initiée chez Jet Edge, selon laquelle les grandes compagnies d’aviation se construisent autour du service, et Bombardier est la meilleure entreprise pour nous aider à tenir cette promesse », affirme Bill Papariella, président et PDG du groupe BOND.