La société de leasing Aviation Capital Group (ACG) a augmenté ses engagements pour le 737 MAX. Elle a signé un nouvel accord avec Boeing le 13 janvier pour acquérir une cinquantaine d’exemplaires du monocouloir, répartis entre 25 737-8 et 25 737-10.

Ce contrat double les engagements d’ACG pour le 737-10 et en fait la plus importante cliente parmi les sociétés de leasing. Il porte également son carnet de commandes total pour la famille MAX à 121 appareils.

ACG souligne qu’elle va désormais pouvoir garantir un flux continu de livraisons de 737 MAX à ses clientes sur la période 2026 – 2033.