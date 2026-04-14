Expliseat a choisi la grand-messe d’Aircraft Interiors pour annoncer son entrée en classe affaires. L’équipementier a dévoilé, le 14 avril, le TiSeat S, qui vise le marché des avions régionaux, CRJ et Embraer en tête, mais peut également être adapté sur monocouloir et être personnalisé avec des équipements typiques des vols long-courrier, comme un système de divertissement en vol. Il pourrait entrer en service dès 2027.

Le TiSeat S conserve au maximum l’ADN d’Expliseat, à savoir proposer des fauteuils ultralégers en titane et fibre de carbone, avec un nombre de pièces réduit, tout en franchissant une nouvelle marche dans la montée en gamme de l’industriel. Développé en collaboration avec des compagnies aériennes d’Amérique du Nord et d’Europe au cours des deux dernières années, il intègre ainsi également une coque arrière en fibre de carbone intégrale, un rembourrage avancé et un rangement ergonomiquement intégré.

Malgré tout, il propose une masse réduite de jusqu’à 40 % par rapport aux standards du marché, promettant un nouvel équilibre entre confort premium et efficacité opérationnelle, « où le gain de masse soutient directement l’amélioration de l’expérience passager et la différenciation de l’offre cabine ».

Son design a été travaillé pour rester complémentaire avec celui du TiSeat 2X, permettant une cohérence dans la cabine d’un client qui opterait pour les deux modèles, tant au niveau du design des sièges que de l’architecture modulaire.