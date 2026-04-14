Airbus a clairement voulu taper fort pour l’ouverture du salon Aircraft Interiors (AIX) qui se tient à Hambourg. L’avionneur européen vient en effet de dévoiler un nouveau concept baptisé « First Class Experience » et spécifiquement conçu pour une cabine de première classe à bord de son A350-1000, la version la plus longue et la plus capacitaire de sa famille de gros-porteurs long-courriers de dernière génération.

La zone avant, située entre les paires de portes 1 et 2, peut facilement accueillir une première classe avec des suites en configuration « 1-1-1 » (trois suites de front) compte tenu de la largeur de la cabine. Mais le cœur du concept est une véritable « Master Suite » centrale, installée entre les couloirs, qui combine siège-lit, espace de détente, lit double et accès réservé à un (petit) cabinet de toilette et à un vestiaire dédié.

Pour accueillir ces suites de grandes tailles entièrement privées, Airbus explique que la partie avant de la cabine, auparavant occupée par divers monuments, tels que les toilettes ou les espaces de rangement, peut être entièrement libérée grâce à leur déplacement hors de la zone principale vers un nouveau module central situé juste derrière la porte 1, en face de la porte du cockpit. L’intimité des passagers est également renforcée par le déplacement de l’escalier d’accès au compartiment de repos de l’équipage avant (FCRC) dans ce même module central. Enfin, ces suites peuvent être équipées d’un dispositif panoramique virtuel, par exemple pour simuler une vue extérieure, créant une expérience de voyage haut de gamme ultime.

Airbus ajoute qu’il peut également proposer aux compagnies aériennes de nouveaux habillages de plafonds et de parois ainsi que des éclairages d’entrée intégrés (et sans modification au niveau de la structure de l’appareil) pour l’intégration de leur produit haut de gamme.

L’avionneur précise qu’à ce jour, 10 clients ont déjà opté pour des cabines de première classe sur leurs A350 déjà commandés, dont certains sont déjà en service. Une demi-douzaine d’entre elles sont actuellement en phase de personnalisation et pourraient ainsi envisager la mise en œuvre des éléments inclus dans le concept « First Class Experience ». Airbus ajoute aussi que plusieurs autres compagnies aériennes, en phase de prévente, sont en discussions pour intégrer une première classe sur A350. À suivre…