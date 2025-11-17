Boeing et Air Senegal ont signé un accord préliminaire au salon de Dubaï, prévoyant l’acquisition par la compagnie africaine de neuf 737-8.

Les appareils lui permettront d’étendre son régional et international, notamment vers l’Europe, mais la compagnie envisage également de lancer de nouvelles liaisons au Moyen-Orient et en Amérique.

L’avionneur souligne que la dernière commande de la commande pour son portefeuille d’appareils remonte à 2004. Lorsqu’elle aura été finalisée, ce sera également la plus importante que celle-ci ait jamais passée dans son histoire.

Air Senegal exploite une flotte composée de deux ATR 72-600, deux A319, un A321 et deux A330-900. La compagnie attend également huit A220-300.