A l’occasion du salon Wings India, qui se déroule à Hyderabad, Air India a ajusté ses commandes de monocouloirs. Elle a tout d’abord converti les options qu’elle détenait sur trente Boeing 737 MAX, puis a converti les commandes qu’elle détenait sur quinze A321neo en quinze A321XLR. Ce faisant, elle signe ses premières commandes pour le 737-10 et l’A321XLR.

L’accord auprès de Boeing porte en effet sur l’acquisition de vingt 737-8 et dix 737-10. Ces derniers figuraient déjà au carnet de commandes de l’avionneur américain mais leur cliente n’avait pas été identifiée. Les 737-8 seront affectés aux liaisons régionales à haute fréquence, tandis que les 737-10 augmenteront les capacités sur d’autres routes à forte demande en réduisant les coûts au siège et en maintenant la communalité avec le reste de la flotte de 737.

Air India avait passé une commande pour 220 Boeing en 2023, dont elle a reçu 52 appareils (51 737-8 et le premier 787-9 sur mesure qui entre en service à la fin de la semaine). Son carnet de commandes auprès de l’avionneur américain compte donc 198 appareils, ce qui lui permettra d’assurer un flux de livraison constant.

En parallèle, la compagnie a décidé de retoucher sa commande auprès d’Airbus en convertissant quinze A321neo en A321XLR. Les appareils seront livrés en 2029 et 2030 et permettront d’ouvrir des liaisons internationales sans escale et d’optimiser ses services internationaux moyen-courrier.

Air India a commandé 350 Airbus depuis 2023 : 50 A350 et 300 appareils de la famille A320neo, dont 210 A321neo.