Air Côte d’Ivoire a décidé de s’essayer au jet sur ses liaisons régionales. La compagnie a signé une commande ferme avec Embraer pour acquérir quatre E175, assortie de droits d’achat pour huit appareils supplémentaires. Le premier appareil sera livré au premier semestre 2027.

Elle prévoit de les aménager en configuration biclasse de 76 places, avec douze fauteuils en classe affaires et 64 en classe économique. Ils seront déployés sur le réseau intérieur et régional et serviront à la fois ses ambitions de croissance et de modernisation de la flotte. Ils remplaceront en effet l’actuelle flotte de biturbopropulseurs (quatre Dash 8-400).

Air Côte d’Ivoire va s’appuyer sur eux notamment pour nourrir ses vols long-courriers au départ d’Abidjan.