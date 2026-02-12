Air Canada est officiellement devenue cliente de l’A350. La compagnie canadienne a révélé le 12 février qu’elle avait passé une commande ferme auprès d’Airbus pour huit exemplaires de l’A350-1000, qui lui seront livrés à partir du second semestre 2030. Elle a également souscrit des droits d’achat sur huit appareils supplémentaires.

Les appareils fermes figuraient déjà au carnet de commandes d’Airbus mais leur cliente n’avait pas été identifiée. Ils avaient été ajoutés en novembre dernier.

L’A350-1000 s’inscrit dans la stratégie de renouvellement de la flotte d’Air Canada, qui se réjouit de se donner ainsi accès à une nouvelle génération d’appareils long-courrier. Ils diversifieront une flotte qui se repose pour le moment fortement sur les long-courriers de Boeing et soutiendront la croissance du réseau international.

Les A350-1000 « bonifient notre parc aérien actuel en offrant de la flexibilité, qui permettra de développer un réseau résilient, diversifié et en pleine croissance. L’A350-1000 d’Airbus jouera un rôle central pour définir la prochaine ère d’Air Canada, en reliant nos clients, nos hubs et notre pays au reste du monde », commente Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret d’Air Canada.

La modernisation de la flotte est déjà bien lancée et Air Canada attend la livraison de quatorze 787-10 à partir de cette année et de ses premiers A321XLR cet été (trente en commande). Elle doit également intégrer cinq 737 MAX en leasing en 2026, tandis que se poursuivra la livraison de ses A220, dont elle attend encore 23 exemplaires.