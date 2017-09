Irma : Coopération aérienne franco-britannique

BA 105 d'Evreux. Sous une fine bruine et un vent froid, des personnels français et britanniques s'affairent à charger des engins lourds (bulldozer et camion) à bord d'un C-17 de la Royal Air Force. Adaptabilité oblige, des planches de bois sont positionnées sur la rampe, afin de pouvoir procéder au chargement à l'intérieur du gros porteur. Les manoeuvres sont fluides et semblent se dérouler sans accroc, comme le confirme l'officier de liaison présent pour faciliter les échanges : « Ca fonctionne très bien, car ce sont tous des experts dans (...)