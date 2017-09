Ouragan Irma : La Fondation Airbus et la Croix-Rouge française font appel à un A350 pour venir en aide aux sinistrés

Un Airbus A350 d'essai est en route pour venir en aide aux sinistrés de l'ouragan Irma. La Fondation Airbus et la Croix-Rouge française se sont associées pour utiliser le gros-porteur d'Airbus afin de transporter 30 tonnes de produits de première nécessité ainsi que 84 personnels médicaux entre la France métropolitaine et la Guadeloupe.



MSN 2 a quitté Toulouse dans la matinée du 13 septembre pour effectuer une escale à Roissy CDG afin de récupérer ses passagers et son chargement. L'A350 a ensuite redécollé en milieu d'après-midi pour l'aéroport de Pointe-à-Pitre où il est attendu vers 18h30 heure locale (00h30 heure de Paris).



L'A350-900 effectuera par ailleurs son vol retour avec 200 passagers évacués des Iles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.



« Fournir une aide rapide est le minimum que nous pouvions et devions faire. Je remercie nos partenaires impliqués dans ce projet pour leur soutien logistique et leur dévouement. Sans ces efforts considérables, cette mission spéciale n'aurait pas été possible » a déclaré Fabrice Brégier, le Président d'Airbus Commercial Aircraft et membre du Conseil d'administration de la Fondation Airbus.



L'A350 transporte notamment des générateurs d'électricité, des machines d'assainissement d'eau, des lampes solaires, des lits et des moustiquaires. Ces équipements vitaux seront déployés à Saint-Martin et à Saint-Barth, mais aussi à d'autres îles touchées par Irma dans la région.



La Fondation Airbus, qui réunit Airbus, Airbus Helicopters et Airbus Defence & Space en tant que fondateurs et contributeurs, participe régulièrement à l'organisation de missions humanitaires en utilisant des avions d'essais ou des vols de livraison destinés à ses clients.