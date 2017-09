Cathay Pacific confirme ses 32 Airbus A321neo

Airbus a annoncé le 13 septembre que Cathay Pacific avait finalisé sa commande d'A321neo. Le protocole d'accord avait été signé au mois d'août et portait sur l'acquisition de trente-deux exemplaires de l'appareil, d'une valeur de 4 milliards de dollars.



Livrables entre 2020 et 2023, les A321neo ont vocation à remplacer tous les appareils de la famille A320 actuellement en service auprès de la filiale Cathay Dragon, à savoir quinze A320 et huit A321. Ils permettront également une croissance de la flotte, qui entraînera une augmentation des capacités sur les liaisons actuelles et donnera à la compagnie hongkongaise les moyens de saisir les opportunités de croissance qui se présenteront en Asie.



Rupert Hogg, CEO de Cathay Pacific et chairman de Cathay Dragon, avait en effet expliqué cet été : « ces 32 appareils respectueux de l'environnement nous permettront d'ajouter de nouvelles destinations au réseau de Cathay Dragon. Nous avons également l'intention d'augmenter nos fréquences sur certaines de nos lignes les plus populaires afin de donner davantage de choix à nos passagers. »



Cathay Dragon dessert actuellement 56 destinations en Asie depuis Hong-Kong, dont 28 en Chine continentale. La moitié de sa flotte, composée des 23 appareils de la famille A320 et de 24 A330-300, dépasse les quinze ans d'âge.