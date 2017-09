Harvey et Irma vont affecter les profits d'American Airlines

American Airlines a prévenu les marchés financiers que les ouragans Irma et Harvey allaient affecter ses revenus et bénéfices pour le troisième trimestre car ils ont entraîné l'annulation de milliers de vols de et vers les régions concernées. Le revenu par passager par siège disponible (PRASM), un des indicateurs de l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité, devrait stagner comparé à la même période il y a un an. Dans le meilleur des cas, il pourrait augmenter de 1%, indique le transporteur dans un communiqué diffusé dans la nuit de mardi à mercredi. En juillet, la première compagnie aérienne américaine espérait que le PRASM allait augmenter jusqu'à 2,5%. La marge opérationnelle, elle, ne devrait plus s'afficher qu'entre 8,5% et 10,5%, contre de 10% à 12% anticipés en juillet. "L'ouragan Irma a causé la fermeture de 40 aéroports en Floride et dans les Caraïbes, dont le hub de l'entreprise à Miami, ce qui s'est traduit par l'annulation de plus de 5.000 vols", justifie par exemple American Airlines, dans le communiqué. Outre le manque à gagner résultant de ces vols annulés, la compagnie a également proposé des promotions ou la suppression de certains frais aux habitants voulant quitter les régions affectées peu avant que les deux tempêtes ne s'y abattent. Au-delà d'American Airlines, Irma et Harvey vont également rogner les bénéfices d'United Airlines et de Delta, qui ont préparé dès la semaine dernière les marchés à des résultats trimestriels à venir décevants. A Wall Street, le titre American était stable à 46,25 dollars (-0,09%) dans les échanges électroniques de pré-séance. Delta gagnait pour sa part 1,37% à 49,71 dollars et United 0,10% à 61,30 dollars.