Aéroports parisiens: trafic en hausse de 3,8% en août, tiré par le Moyen-Orient

Le trafic des aéroports parisiens a enregistré une hausse de 3,8% en août tiré par la progression du trafic international notamment sur les régions du Moyen-Orient et Outre Mer, a annoncé mardi leur gestionnaire Groupe ADP. Les deux aéroports de Paris ont accueilli 9,8 millions de passagers en août, dont 6,8 millions à Paris-Charles de Gaulle (+5%) et 3 millions à Paris-Orly (+1%), soit 3,8% de plus par rapport à la même période il y a un an, selon un communiqué du groupe. Sur la période estivale des mois de juillet et août, "le trafic dans les aéroports parisiens s'est élevé à 19,9 millions de passagers, contre 19,1 millions à la même période l'an dernier, établissant un nouveau record sur cette période de l'année", ajoute-t-il en précisant que Paris-Charles de Gaulle a enregistré "une journée historique le 30 juillet avec 236.772 passagers accueillis". En août, le trafic international (hors Europe) a progressé de 7,2% du fait d'une croissance sur les faisceaux Moyen-Orient (+12,8%), DOM-COM (départements et collectivités d'Outre-mer) (+9,7%), Afrique (+8,7%), Amérique du Nord (+7,6%) et Amérique Latine (+1,8%), selon le groupe. Seul le faisceau Asie-Pacifique est légèrement en retrait (-0,1%). Le trafic Europe (hors France) s'inscrit en hausse de 1,1% et le trafic France de 1,8%. Le nombre de passagers en correspondance a augmenté de 1,1%, selon le communiqué. Depuis le début de l'année, le trafic des aéroports parisiens est en progression de 4,7% avec un total de 68,4 millions de passagers, ajoute le groupe. Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en hausse de 13,8% sur août et de 6,7% depuis le début de l'année. Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont il détient 45% du capital, est en hausse de 12,1% et de 10,3% depuis le début de l'année.