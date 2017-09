MBDA avance sur l'anti-aérien avec le Dragonfire et le Land Ceptor

Le Dragonfire a été retenu en début d'année par le Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) - agence qui dépend du ministère de la Défense du Royaume-Uni (UK MoD) - dans le cadre du Programme de démonstration de capacités (CDP) d'armement à énergie dirigée laser (LDEW). Déployé au sol ou depuis un navire, il doit permettre d'assurer une protection à très courte portée contre d'autres bateaux, des drones ou des projectiles de mortier et d'artillerie, à en croire la description de MBDA.



Système Land Ceptor montée sur véhicule HX-77 lors du salon DSEI. © MBDA L'ouverture du salon de défense britannique DSEI, qui se tient du 12 au 15 septembre à Londres, est l'occasion pour MBDA de faire le point sur ses nouveaux programmes. Le missilier franco-britannique y présente pour la première fois le démonstrateur de tourelle laser Dragonfire, projet développé dans le cadre du consortium UK Dragonfire. Il a également dévoilé la configuration finale du système de défense anti-aérienne Land Ceptor.Le Dragonfire a été retenu en début d'année par le Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) - agence qui dépend du ministère de la Défense du Royaume-Uni (UK MoD) - dans le cadre du Programme de démonstration de capacités (CDP) d'armement à énergie dirigée laser (LDEW). Déployé au sol ou depuis un navire, il doit permettre d'assurer une protection à très courte portée contre d'autres bateaux, des drones ou des projectiles de mortier et d'artillerie, à en croire la description de MBDA.Le missilier assure la maîtrise d'oeuvre du programme, ainsi que les travaux ayant trait au traitement de l'image et au système de commandement et de contrôle (C2). Parmi les autres membres du consortium UK Dragonfire, Leonardo est chargé de concevoir la tourelle, appelée directeur de faisceau, QinetiQ développe l'émetteur laser à haute puissance, ainsi que les systèmes optroniques d'identification et de suivi de la cible. Arke, BAE Systems, Marshall et GKN sont aussi impliqués. Le contrat de démonstration de 30 M£ passé avec le DSTL prévoit les premiers essais en 2019.Toujours dans le domaine de la défense anti-aérienne, mais en solo cette fois, MBDA a donc présenté la configuration finale du Land Ceptor. Il s'agit de la version terrestre du Sea Ceptor, développé pour la Royal Navy. Comme lui, elle s'articule autour du missile surface-air CAMM (Common Anti-Air Modular Missile). Elle est dédiée à l'interception aérienne d'aéronefs, de missiles de croisière ou de munitions de précision dans un rayon de 25 km.Le Land Ceptor sera principalement mis en oeuvre depuis les camions HX-77 de la British Army, avec un nouveau lanceur modulaire. Celui-ci est conçu pour être facilement démonté et remonté sur une large gamme de véhicules. Le rechargement complet du système - a priori quadritube - sera facilité par un module palettisé.L'espace disponible pour la charge utile a été accru, ce qui offre plus de place pour des équipements, notamment des capteurs infrarouge et optronique optionnels. Il peut aussi servir à accroître la portée au-delà des 40 km, avec la version CAMM-ER (Extended Range).Le Land Ceptor doit remplacer le Rapier, en service depuis les années 1970, dans la British Army à partir de 2020.