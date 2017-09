AFI KLM E&M veut renforcer ses liens avec GMF AeroAsia

AFI KLM E&M et GMF AeroAsia ont signé une lettre d'intention afin de transformer leur partenariat actuel en alliance stratégique. Ils prévoient ainsi d'élaborer conjointement une gamme de produits MRO multi-segments, couvrant notamment les secteurs de l'entretien avion, les équipements et les moteurs.



Pour le groupe GMF, cette alliance est vue comme un tremplin pour se hisser dans le top 10 des MRR mondiaux, comme l'a expliqué Iwan Joeniarto, le CEO de GMF AeroAsia. Elle permet également à AFI de se renforcer en Asie, l'une des régions les plus porteuses pour le secteur.