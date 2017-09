Magnetic MRO et Kuehne+Nagel ouvrent un hub commun à Amsterdam

A la suite de leur accord d'octobre 2016, Magnetic MRO et Kuehne+Nagel ont ouvert leur premier hub commun dédié à la logistique autour de la maintenance moteur à Amsterdam cet été. La société de MRO estonienne a fourni ses premiers supports moteurs qui ont été intégrés au hub EngineChain de la société logistique allemande, dans le cadre de ce projet baptisé EngineStand24.



Les postes sont capables d'accueillir des CFM56-3, CFM56-5A/B, CFM56-5C, CFM56-7B et V2500. Leurs capacités devraient s'élargir aux CF6-80, CF34-8, CF34-10, PW127, PW150A, à la famille Trent et (...)