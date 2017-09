Vol inaugural du premier A330 MRTT français

Le premier A330 MRTT Phénix destiné à l'armée de l'air a effectué son vol inaugural ce 7 septembre. Airbus Defence & Space indique que l'avion a réalisé un vol de 3h25. Sa livraison aux forces aériennes française est prévue pour l'automne 2018.



Les 12 A330 MRTT qui vont à terme équiper la 31ème escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégiques remplaceront les C-135FR et KC-135 plus que cinquantenaires à l'horizon 2025. En fonction des futurs arbitrages budgétaires, il n'est pas exclu que l'armée de l'air prévoie d'acquérir des exemplaires supplémentaires.