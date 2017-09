Austrian Airlines présente sa Premium Economy

Les sièges de Premium Economy d'Austrian ont été conçus et produits par Zim. Ils sont dotés d'un dossier inclinable à 40° et proposent un espacement allant jusqu'à 38 pouces (97 cm). Ergonomiques, ils sont équipés d'un repose-pied, d'un repose-tête ajustable et de coussins dorsaux qui améliorent le confort. Les accoudoirs sont plus larges améliorant le sentiment d'intimité et chaque fauteuil sera équipé d'un écran tactile de 12 pouces, d'une prise et d'un port USB.



Des services spécifiques y seront associés comme la possibilité d'enregistrer deux bagages en soute ou de réserver son siège. A bord, le passager sera accueilli avec une boisson de bienvenue et profitera d'une offre plus élaborée de menus, servis dans un service en porcelaine.



La Premium Economy sera une cabine isolée de la classe Affaires mais aussi de la classe économique. Elle occupera trois rangées sur chacun des types d'avion équipés, soit vingt-quatre fauteuils sur 777 (en 2-4-2) et dix-huit sur 767 (en 2-2-2). Dans les deux cas, elle empiètera à la fois sur la cabine Business, qui perdra dix fauteuils (deux rangées sur 777 et deux et demie sur 767), et sur la cabine économique.



Ainsi, le Triple Sept passera d'une configuration biclasse de 308 places (48 en Affaires et 260 en Economy) à une configuration triclasse de 306 places (38 en Affaires, 24 en Premium Economy et 244 en Economy).



© Austrian Airlines



De son côté, les 767 compteront 211 places (26 en Affaires, 18 en Premium Economy et 167 en Economy) au lieu des 214 actuelles (26 en Affaires et 167 en Economy).



© Austrian Airlines Austrian Airlines a annoncé l'introduction de sa nouvelle classe Premium Economy sur sa flotte long-courrier. Mise en vente le 6 septembre, son installation débutera cet hiver pour qu'elle soit disponible à partir de mars 2018. Elle équipera les onze appareils de la flotte, actuellement composée de six 767-300ER et cinq 777-200ER, ainsi que le sixième 777 qui sera introduit en mai.Les sièges de Premium Economy d'Austrian ont été conçus et produits par Zim. Ils sont dotés d'un dossier inclinable à 40° et proposent un espacement allant jusqu'à 38 pouces (97 cm). Ergonomiques, ils sont équipés d'un repose-pied, d'un repose-tête ajustable et de coussins dorsaux qui améliorent le confort. Les accoudoirs sont plus larges améliorant le sentiment d'intimité et chaque fauteuil sera équipé d'un écran tactile de 12 pouces, d'une prise et d'un port USB.Des services spécifiques y seront associés comme la possibilité d'enregistrer deux bagages en soute ou de réserver son siège. A bord, le passager sera accueilli avec une boisson de bienvenue et profitera d'une offre plus élaborée de menus, servis dans un service en porcelaine.La Premium Economy sera une cabine isolée de la classe Affaires mais aussi de la classe économique. Elle occupera trois rangées sur chacun des types d'avion équipés, soit vingt-quatre fauteuils sur 777 (en 2-4-2) et dix-huit sur 767 (en 2-2-2). Dans les deux cas, elle empiètera à la fois sur la cabine Business, qui perdra dix fauteuils (deux rangées sur 777 et deux et demie sur 767), et sur la cabine économique.Ainsi, le Triple Sept passera d'une configuration biclasse de 308 places (48 en Affaires et 260 en Economy) à une configuration triclasse de 306 places (38 en Affaires, 24 en Premium Economy et 244 en Economy).De son côté, les 767 compteront 211 places (26 en Affaires, 18 en Premium Economy et 167 en Economy) au lieu des 214 actuelles (26 en Affaires et 167 en Economy).