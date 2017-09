Airbus appelle à harmoniser le manuel de vol des hélicoptères Tigre

Airbus a transmis une note à ses clients d'hélicoptères militaires Tigre les appelant à harmoniser les manuels de vols en cas de fortes turbulences atmosphériques, une mesure de "précaution" après le crash d'un appareil allemand au Mali en juillet. Cette note s'appuie sur les informations dont dispose à ce stade le constructeur à la suite de ce crash. "Le bulletin d'alerte de service (Alert Service Bulletin - ASB) demande l'harmonisation des manuels de vol de toutes les variantes du Tigre pour des opérations dans des conditions de turbulences", indique Airbus Helicopters dans un communiqué publié jeudi. "Il est également destiné à insister sur le fait que les équipages doivent adapter leur niveau de vigilance lorsqu'ils traversent des turbulences et que le pilote automatique est enclenché", ajoute le constructeur aéronautique. En revanche, insiste Airbus Helicopters, "cet ASB ne constitue pas une déclaration sur les causes possibles de l'accident mais une mesure de précaution destinée à améliorer davantage la sécurité au sein de la flotte de Tigre." Deux Casques bleus allemands sont morts fin juillet dans le crash de leur hélicoptère dans le nord du Mali. Les deux soldats de la Bundeswehr (armée allemande) faisaient partie du contingent allemand de la Mission des Nations unies au Mali (Minusma). Selon le vice-amiral Joachim Georg Rühle, adjoint du chef d'état-major de la Bundeswehr, l'équipage n'a lancé "aucun appel de détresse" mais "aucun indice" n'indique pour l'instant une "intervention extérieure", avait-il indiqué à l'époque. Les investigations sur les causes du crash sont menées par une commission d'enquête allemande à laquelle Airbus n'était pas associé dans un premier temps mais qu'il a rejoint depuis. Selon les éléments connus, le Tigre a connu une perte de stabilité durant un vol à grande vitesse en traversant des turbulences. Conséquence, le pilote automatique s'est désengagé pour passer en mode manuel. Compte tenu des circonstances connues, cet événement est considéré comme un facteur ayant potentiellement contribué à l'accident. Le bulletin d'alerte (ASB) vise à appliquer le manuel de vol destiné à la version UHT de l'appareil, en service dans l'armée allemande, à l'ensemble de la flotte de Tigre opérationnels dans le monde, précise le document. Il met notamment les pilotes en garde contre le vol dans une zone de turbulences de niveau supérieur à modéré, et à réduire immédiatement la vitesse de vol dès lors que l'appareil est confronté à des turbulences. dlm/ef/tes