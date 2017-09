Feu d'un moteur de Boeing 777 de Japan Airlines : des aubes de turbine abimées

Les inspections conduites sur un Boeing 777 de Japan Airlines (Jal) dont un réacteur a pris feu mardi ont montré que la plupart des aubes de la turbine étaient abimées, a-t-on appris jeudi auprès de la compagnie. Le pilote a d'abord cru qu'un oiseau avait été happé par le moteur, mais les examens ultérieurs ont infirmé cette hypothèse. En revanche, un porte-parole de Jal a indiqué qu'"un grand nombre des 220 aubes en métal de la turbine étaient soit tordues, soit cassées" et que l'aile principale présentait aussi une anomalie. Il reste cependant à établir si cela est la cause ou la conséquence de l'incident qualifié de "grave" par la commission de sûreté du ministère des Transports, qui a dépêché trois inspecteurs auprès de l'appareil. L'avion, qui devait assurer mardi la liaison Tokyo/New York avec 251 personnes à bord, a rencontré un problème peu après son décollage, des flammes s'échappant du réacteur gauche, selon les images diffusées par les télévisions. L'alerte a vite été lancée et il est revenu à son point de départ une heure plus tard, atterrissant sans encombre. Personne n'a été blessé. Outre un examen poussé du moteur, les experts vont notamment interroger l'équipage et collecter diverses informations, dont celles relatives à la météo du jour.