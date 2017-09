Prochain tir d'Ariane 5 espéré fin septembre (Arianespace)

Arianespace, qui a dû annuler in extremis mardi le tir d'une fusée Ariane 5 en raison d'une anomalie sur un équipement électrique, espère pouvoir réaliser ce lancement "aux alentours de fin septembre", a-t-elle annoncé mercredi. "Ce report n'impacte pas le calendrier des autres lancements de la fin de l'année 2017", a précisé la société dans un communiqué. La fusée Ariane 5, qui devait décoller mardi soir depuis le centre spatial de Kourou avec deux satellites commerciaux, Intelsat 37e et BSAT-4a, a vu son tir avorter dans les ultimes secondes de la chronologie. "Alors que le moteur Vulcain de l'étage principal du lanceur Ariane 5 venait de s'allumer, le calculateur de bord a détecté une anomalie sur un équipement électrique d'un des deux étages d'accélération à poudre", a indiqué Arianespace au vu du résultat d'analyses préliminaires. Cette anomalie a conduit le calculateur de bord à interrompre la séquence automatique du décollage. "Cette interruption est parfaitement conforme à nos procédures n'autorisant le décollage que si 100% des équipements du lanceur sont fonctionnels", ajoute la société française. Les analyses se poursuivent pour "identifier l'origine de l'anomalie et en déduire les mesures à prendre en vue d'une reprise rapide" des opérations de lancement. Lorsque la société disposera des conclusions, elle annoncera une nouvelle date de lancement "avec pour objectif un lancement aux alentours de fin septembre 2017". En attendant, la fusée Ariane 5 sera transférée jeudi dans son bâtiment d'assemblage final, une fois la vidange de ses réservoirs effectuée. Les satellites Intelsat 37e et BSAT-4a sont en sécurité sous la coiffe au sommet du lanceur. Intelsat 37e est un satellite de haut débit qui offrira des services de télécommunication à haute performance. BSAT-4a est un satellite de Broadcasting Satellite System Corporation (B-SAT), opérateur de satellites de télédiffusion japonais. Il doit offrir des services de télédiffusion numérique directe sur tout l'archipel nippon.