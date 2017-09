Affecté par Harvey, United Airlines abaisse ses prévisions trimestrielles

United Airlines a abaissé ses prévisions trimestrielles mercredi, en raison de la tempête Harvey, qui a perturbé ses vols de et vers le sud-est des Etats-Unis. Dans les premiers échanges à Wall Street, le titre United dévissait de 5,25% à 57,88 dollars, entraînant dans son sillage celui d'American Airlines (-2,57% à 42,79 dollars) et de Delta Air Lines (-2,62% à 44,63 dollars). Le PRASM (revenu par passager par siège disponible et par mile parcouru, un des indicateurs de la rentabilité) devrait diminuer de 3 à 5% au terme du troisième trimestre devant clôturer fin septembre, a indiqué United dans un document adressé au gendarme de la Bourse, la SEC. La compagnie aérienne anticipait jusqu'ici une variation de recul de seulement 1% voire une hausse de 1%. Sa marge opérationnelle trimestrielle est désormais attendue dans une fourchette de 8 à 10% contre de 12,5 à 14,5% auparavant, a ajouté le groupe qui a par ailleurs indiqué avoir commandé à Airbus dix avions A350-900 de plus, portant le total à 45 contre 35 précédemment. Il a également reporté leur livraison à fin 2022 jusqu'à 2027 afin d'ajuster ses investissements. Outre United, Harvey a déjà également obligé Delta Air Lines et JetBlue à revoir à la baisse leurs ambitions pour le troisième trimestre. United explique avoir dû suspendre et annuler quelque 7.400 vols pendant quatre jours, en raison de cette tempête. Si les vols ont repris normalement depuis, la compagnie aérienne n'exclut pas que les dégâts s'étendent à ses résultats du quatrième trimestre. La région d'Houston est la capitale pétrolière des Etats-Unis et comprend de ce fait une importante clientèle des entreprises pour les compagnies aériennes.