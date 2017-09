Boeing accueille fraîchement le rachat de Rockwell Collins par UTC

Le constructeur aéronautique Boeing a accueilli très fraîchement mardi l'annonce du rachat de l'équipementier Rockwell Collins par United Technologies, estimant notamment que cette fusion risquait de ne pas être dans le meilleur intérêt des clients des deux groupes. "Sous réserve de davantage de détails, nous sommes sceptiques sur le fait qu'elle (la fusion) soit dans le meilleur intérêt ou apporte de la valeur pour les clients et l'industrie en général", a accusé Boeing dans un communiqué. "Notre intérêt et ceux de nos clients, employés, sous-traitants et actionnaires, est d'assurer la santé à long-terme et la compétitivité de la chaine d'approvisionnement de l'industrie aérospatiale", poursuit l'avionneur. "Si nous déterminions que cette transaction est contraire à ces intérêts, nous avons l'intention de faire valoir nos droits contractuels et de recourir aux options légales disponibles pour protéger nos intérêts", menace Boeing. Le conglomérat industriel américain United Technologies a annoncé lundi avoir conclu un accord pour racheter l'équipementier aéronautique Rockwell Collins pour 30 milliards de dollars, dette comprise. Cette acquisition est une nouvelle étape dans la consolidation du secteur après le rachat de Zodiac Aerospace par Safran en mai et de B/E Aerospace par Rockwell Collins l'an dernier. United Technologies possède déjà dans son portefeuille les réacteurs Pratt&Whitney. Le groupe vise en mettant la main sur Rockwell Collins à résister à la pression des constructeurs d'avions, comme Boeing et Airbus, qui demandent à leurs sous-traitants de baisser les prix sur les équipements, mais aussi veulent assurer eux-mêmes les opérations de maintenance. Boeing s'est permis une pique à l'encontre de United Technologies en soulignant dans son communiqué que "les deux groupes sont d'importants fournisseurs de Boeing et d'autres constructeurs et au moment où l'industrie enregistre une production record, la principale priorité devrait être de fournir au coût prévu, en temps voulu et avec les engagements de qualité pour leurs clients et les nôtres". United Technologies rencontre d'importants problèmes de mise au point avec son nouveau réacteur Pratt&Whitney, le GTF (Geard Turbofan), qui équipe notamment l'Airbus A320Neo.