La France lance l'armement des MQ-9 Reaper

[Mise à jour 13h30] La ministre des armées Florence Parly a annoncé ce 5 septembre lors des Universités d'été de la Défense qui se tiennent à Toulon la décision d'armer les drones MALE. "Le processus d'armement des drones permettra d'allier en permanence surveillance, endurance et capacité de frappe au moment le plus opportun", a déclaré la ministre à bord du BPC Mistral.



Il s'agira de "gagner en capacité et limiter les dégâts collatéraux", a-t-elle poursuivi, et "d'optimiser l'emploi des avions de combat". Afin de dissiper les doutes et lutter contre l'idée de "robots tueurs", Florence Parly précise que les règles d'engagement resteront les mêmes.



Le choix du type de munition n'a pas été évoqué, le chef d'état-major de l'armée de l'air précise pour sa part qu'il faudra "examiner les coûts, délais et performances" des armements disponibles pour ce type de plateforme, le missile antichar Hellfire ou encore la bombe GBU-12 étant des candidats potentiels, tout comme le missile Brimstone de MBDA.



Quant au calendrier, l'armée de l'air espère une capacité opérationnelle à l'horizon 2019, correspondant à la livraison de Reaper Block 5, qui pourraient donc être nativement équipés d'un armement. Le rétrofit des exemplaires acquis précédemment est évidemment envisagé, comme l'expose le CEMAA : "Ce dont j'ai besoin, c'est une flotte homogène".



L'armée de l'air possède actuellement une flotte de six drones, dont cinq basés à Niamey. Le sixième exemplaire devrait être destiné à la formation des équipages de l'escadron 1/33 Belfort basé à Cognac.