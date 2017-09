SAS renoue avec les bénéfices au 3e trimestre, relève ses prévisions

La compagnie aérienne scandinave SAS, en pleine restructuration, a indiqué mardi avoir renoué avec les bénéfices au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes, et a relevé ses prévisions pour l'exercice en cours. Le bénéfice net, à 1,54 milliard de couronnes (162,5 millions d'euros), a quasiment doublé par rapport à la même période de l'année dernière, (805 millions de couronnes), tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 9,8% à 12,2 milliards. Selon l'agence SME Direkt, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires à 12,07 milliards. "Les recettes plus élevées ont conduit à une augmentation des bénéfices au cours du trimestre", s'est félicité le PDG de SAS, Rickard Gustafsson, dans un communiqué. La marge opérationnelle (EBIT) est en hausse de 6,7 points, à 17,1%. Le trafic a augmenté de 6,9% au cours du trimestre. L'ouverture d'une nouvelle ligne vers Miami et plusieurs vols à destination du sud de l'Europe ont permis d'enregistrer plus de voyageurs. Les effets de changes, notamment un dollar faible, ont également joué en faveur du groupe scandinave. A la Bourse de Stockholm, l'action SAS prenait 6,8% peu après 09H00 GMT, dans un marché orienté à la hausse (0,24%). Le groupe, qui s'attendait à un résultat "positif" pour la période 2016/2017, escompte désormais des résultats en hausse par rapport à 2015/2016. Le transporteur prévoit toujours par ailleurs de doubler son programme d'économies, qui passera de 1,5 à 3 milliards de couronnes d'ici 2020. SAS pâtit du développement agressif de la compagnie low-cost Norwegian qui, fondée en 2002, offre beaucoup moins d'avantages salariaux et sociaux. Le groupe a contre-attaqué en établissant une filiale irlandaise pour ses vols long-courriers. - Grèves des pilotes danois et norvégiens - En juin, la compagnie scandinave avait annoncé un deuxième trimestre marqué par une forte perte sous l'effet de la concurrence des compagnies à bas coûts. Le patron du transporteur avait alors indiqué qu'une évolution des contrats de travail était inéluctable. Le 31 août, une nouvelle convention collective a été signée entre SAS, l'organisation patronale Svenska Flygbranschen et le principal syndicat suédois de pilotes. Cette convention prévoit notamment de travailler conjointement sur la rentabilité de la compagnie, et la flexibilité des pilotes en fonction des besoins de la compagnie. Trois syndicats de pilotes norvégiens et danois, représentant les deux tiers des pilotes du groupe, ont en revanche refusé de signer un tel accord, et ont annoncé une série de grèves pour septembre. Le PDG de SAS s'est par ailleurs ému d'un projet de taxation des billets d'avion, annoncé par le gouvernement suédois en mars. "La taxe d'aviation suédoise proposée soulève une certaine inquiétude, et risque de compromettre la rentabilité ainsi que les vols en Suède", a indiqué Rickard Gustafson. Le gouvernement entend compenser l'absence de TVA sur les vols internationaux et les faibles montants que coûtent les émissions de CO2 aux compagnies aériennes. La proposition de taxe, comprise entre 80 et 430 couronnes par vol (8,40 à 45 euros) en fonction de la distance parcourue, doit être intégrée au projet de budget 2018 pour entrer en vigueur le 1er janvier.