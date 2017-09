Premier record d'altitude battu pour le Perlan 2 d'Airbus

Le planeur Perlan 2 a atteint l'altitude de 52 172 pieds, battant ainsi le record établi par le premier Perlan en 2006



Une étape importante vient d'être franchie pour le planeur stratosphérique Airbus Perlan Mission II (Perlan 2). Manoeuvré par Jim Payne, chef pilote, et Morgan Sandercock , le planeur pressurisé vient d'établir un nouveau record mondial en atteignant l'altitude record de 52 172 pieds (15 902 mètres).



Le précédent record pour un planeur, réalisé en 2006 à bord du premier Perlan par Einar Enevoldson, fondateur du projet et Steve Fossett, son principal sponsor à l'époque, était de 50 727 pieds (15 461 m). Le premier Perlan n'était pas pressurisé, son équipage revêtant alors des combinaisons qui limitaient toutes possibilités de record plus important.



Ce nouveau record a été réalisé le 3 septembre au cours de la deuxième campagne de vols mené depuis cet été au-dessus de la cordillère des Andes, dans la région d'El Calafate (Argentine). Perlan 2 avait décollé depuis l'aéroport international Comandante Armando Tola d'El Calafate. Le planeur, qui affiche une envergure record de 25,6 mètres, utilise les courants ascendants générés par des phénomènes dynamiques (ondes orographiques liées au relief) pour prendre de l'altitude. La région d'El Calafate est l'un des rares endroits au monde où ces courants ascendants peuvent atteindre la stratosphère.



« Chaque nouvelle étape franchie par la mission Airbus Perlan II nous permet d'approfondir nos connaissances pour voler plus haut, plus vite et plus propre. Nous constatons également que l'aviation a toujours le pouvoir de nous surprendre, de nous passionner et de nous inciter à toujours repousser nos limites, » a déclaré Tom Enders, le CEO d'Airbus. « L'extraordinaire succès de Perlan est le fruit d'une réflexion audacieuse, qui constitue la clé de voûte de notre vision d'avenir pour Airbus et inspirera, nous l'espérons, la nouvelle génération d'explorateurs et d'inventeurs dans le secteur aérospatial. »



Rappelons que les équipes de Perlan 2 ambitionnent de battre successivement tous les records d'altitude en vigueur. Après celui du premier Perlan, c'est celui du l'avion-espion américain U2 (62 000 pieds) puis enfin celui du SR-71 (85 000 pieds) qui sont dans la ligne du nouveau planeur stratosphérique.



Mais l'un des principaux objectifs de Perlan 2 est de dépasser les 90 000 pieds, altitude à laquelle les conditions sont proches de celles rencontrées à la surface de Mars avec une pression environnante équivalant à 2% de celle au niveau de la mer. À cette altitude, le système de pressurisation de Perlan 2 permettra de maintenir une altitude vivable dans l'habitacle, proche des 15 000 pieds. Perlan 2 permettra ainsi d'étudier les conditions climatiques à très haute altitude (meilleure compréhension des phénomènes météorologiques, des modifications du climat, mesures de l'épaisseur de la couche d'ozone) tout en offrant de nouvelles découvertes propres à l'exploration spatiale.



Comme l'a d'ailleurs souligné Ed Warnock, le CEO du projet Perlan, « Nous sommes certes entrés dans l'histoire, mais l'aventure scientifique ne fait que commencer. » En attendant, l'équipe de bénévoles de Perlan 2 va bientôt rejoindre Minden, près du Lac Tahoe (Nevada), pour améliorer une nouvelle fois le planeur stratosphérique en vue de ses prochains records.