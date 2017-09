ANA gagne 3,6% après l'annonce d'un plan de rachat d'actions

Le titre de la compagnie aérienne japonaise ANA Holdings gagnait plus de 3,6% vendredi matin à la Bourse de Tokyo, après l'annonce d'un plan de rachat d'actions, ce qui est toujours bien vu par le marché. Dans les premiers échanges, le titre ANA est monté jusqu'à 422,7 yens (+3,65%). Le groupe avait annoncé jeudi après la clôture qu'il pensait racheter avant l'ouverture vendredi jusqu'à 171,65 millions de ses propres actions, dans le cadre d'une résolution adoptée lors d'un conseil d'administration. Vendredi, une heure après l'ouverture du marché, ANA a annoncé avoir acquis 32,73 millions de titres pour 13,34 milliards de yens. La résolution adoptée est valide jusqu'au 31 mars 2018, avec un maximum de 250 millions d'actions (7,14% du total en circulation) pour un montant total de 70 milliards de yens (535 millions d'euros). Selon l'agence Bloomberg News, il s'agit de la première opération de ce type pour ANA en 12 ans. Dans le même temps, la compagnie a aussi décidé d'émettre deux lots d'obligations convertibles libellées en euros à échéances 2022 et 2024, deux tranches de 70 milliards de yens chacune. Le but est de financer son expansion et celle de sa filiale à bas prix Peach Aviation, avec notamment l'entrée en service de nouveaux appareils Boeing 787 et Airbus A320neo. ANA dit vouloir profiter de l'ambition du gouvernement japonais d'élever le nombre de visiteurs étrangers au Japon à 40 millions en 2020, contre 24 millions l'an passé, grâce notamment à la tenue des jeux Olympiques à Tokyo la même année. Le groupe veut "étendre encore son réseau international" sous sa propre marque et renforcer les services de Peach Aviation, une petite compagnie très appréciée des jeunes qui opère à l'intérieur ainsi que sur des lignes internationales proches.