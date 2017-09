Premier contrat export pour le KC-390

Le KC-390 d'Embraer a enregistré sa première commande à l'export. Le Portugal, prospect le plus souvent évoqué ces derniers mois, va acquérir six avions de transport pour remplacer sa flotte de quatre C-130H.



L'annonce a été confirmée par le président du Brésil Michel Temer dans une vidéo postée sur son compte Twitter, alors qu'il effectuait un court passage à Lisbonne pour rencontrer son homologue Marcelo Rebelo de Sousa, avant de se rendre en Chine.



L'avionneur brésilien n'avait jusque-là pour seul client que l'armée de l'air brésilienne, dont la flotte de C-130E/H/M va être remplacé par 28 KC-390. La première livraison est attendue à la mi-2018 et le premier slot export sera disponible à partir de 2019, Embraer ayant évoqué la possibilité de monter à une cadence de deux appareils par mois. Une première capacité opérationnelle, comprenant l'ensemble des capacités de transport et de l'enveloppe de vol, ainsi que quelques capacités militaires, est prévue pour la fin de cette année, la pleine capacité pourrait être prononcée fin 2018.



Parmi les autres prospects export du KC-390, qui vise le marché de renouvellement des C-130, l'Argentine, le Chili, la Colombie ou encore la République Tchèque, qui ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt pour l'avion de transport tactique.