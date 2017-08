Air China résiste au 1er semestre malgré l'envolée du kérosène

Air China, compagnie emblématique du transport aérien en Chine, a vu son bénéfice net total grimper modérément au premier semestre, profitant du robuste essor du trafic de voyageurs mais lourdement plombé par la flambée des prix du kérosène. La compagnie, basée à Pékin et sous contrôle étatique, a dégagé un bénéfice net de 3,92 milliards de yuans sur la période janvier-juin (500 millions d'euros), soit une hausse de 3,3% sur un an, selon un communiqué transmis tard mercredi à la Bourse de Hong Kong. Signe cependant d'une mise sous pression, le seul bénéfice net attribuable aux actionnaires s'affichait en recul de 3,8% sur un an, à 3,34 milliards de yuans. "En dépit de l'influence de facteurs défavorables, dont le vif rebond des cours du pétrole, le groupe est parvenu à enregistrer des résultats satisfaisants", s'est cependant félicité le groupe. De fait, sa facture de kérosène s'est envolée de 40% sur les six premiers mois de l'année, entamant de presque 9% ses gains sur la période, a expliqué Air China. Mais le chiffre d'affaires semestriel du groupe, dans le même temps, a bondi de près de 9% sur un an, à quelque 58 milliards de yuans (7,40 milliards d'euros). De fait, à l'instar des autres compagnies du géant asiatique, Air China continue de profiter à plein de l'expansion spectaculaire du trafic aérien dans le pays, dopé par l'essor de la classe moyenne et le développement accéléré du tourisme. Outre le fardeau du coût renchéri du kérosène, Air China a également pâti de ses participations croisées avec la hongkongaise Cathay Pacific: cette dernière a dévoilé mi-août des pertes massives au premier semestre, son pire déficit depuis au moins deux décennies sur fond de concurrence acharnée.