Les aéroports de Houston réouvrent progressivement après Harvey

Les deux gros aéroports de la ville de Houston ont rouverts au public mercredi, même si leur capacité est encore limitée, alors que le niveau des eaux commence à baisser et qu'Harvey se déplace vers l'Est. Les aéroports internationaux George-Bush et William P. Hobby ont rouvert à 16H00 locales (21H00 GMT) mercredi, après que leurs pistes ont été dégagées de l'eau qui les encombrait. Aucun vol n'a encore atterri ou décollé, mais les responsables espèrent que les deux aéroports pourront rapidement reprendre du service. "Ca va être un processus par étapes. Nous nous concentrons sur le week-end prochain, quand nous allons voir de plus en plus de vols dans ces deux aéroports", a expliqué le porte-parole des aéroports de Houston à l'AFP. Des milliers de vols ont été annulés ou retardés depuis que la tempête Harvey s'est abattue sur le Texas.