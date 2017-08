Dans les airs contre le cancer

Free Flight World Masters », qui se met au service de la cause pour financer les 1 000 actions annuelles de l'association au sein de 140 hôpitaux et Maisons de Parents sur l'ensemble de l'hexagone.



La manifestation aura lieu sur deux journées, rythmées par les fameuses « battles » de voltige aérienne du challenge, ainsi que par les démonstrations en vol et en statique. Le public pourra en effet admirer le dynamique duo des Mirages 2000 Couteau Delta, l'époustouflante démonstration de l'Equipe de Voltige de l'Armée de l'Air (EVAA), la tactique des hélicoptères de l'armée de l'air en mission MASA, ainsi que les T6, Pilatus, PT18 ou DHC-1 Chipmunk, entre autres. Le dimanche, la très attendue Patrouille de France viendra également colorer le ciel aveyronnais avec son show unique.



Sensibles à la cause, les pilotes proposeront des baptêmes de l'air aux petits protégés de l'association « Tout le monde contre le cancer » et les familles d'enfants malades seront les invités d'honneur de l'événement.



Eddy Dussau, pilote émérite et compétiteur des Free Flight World Masters, ne cache pas son implication : « Je suis heureux de pouvoir rencontrer les enfants et leurs familles et leur apporter un moment de partage autour de la voltige. (...) Le message que je pourrais leur dire est évident : je suis admiratif face à la force qu'ils déploient pour se battre, subir et endurer toutes les épreuves vers la guérison... Je crois en la vie et il faut toujours se battre, c'est une compétition et tant que ce n'est pas fini, on peut toujours gagner ! »



Portée par Nicolas Rossignol, son Président, et par toute l'équipe de bénévoles et « d'anges gardiens », l'association « Tout le monde contre le cancer » bouscule les codes depuis 2006 avec une énergie débordante. Positifs et enthousiastes, les membres ne cessent de s'activer pour offrir des instants d'évasion aux familles et revenir à l'essentiel en scandant le slogan qui leur tient à coeur « Tant qu'il y a de la joie, il y a de la vie ».



Ce week-end, ce meeting aura une résonnance toute particulière : le public est attendu nombreux pour soutenir cette initiative, rêver et se battre tous ensemble : tous contre le cancer.





Tarifs :

La journée : 10 euros en prévente et 13 euros sur place

Le week-end : 17 euros en prévente et 22 euros sur place



Ce week-end, l'aéroport de Rodez-Aveyron accueillera le fameux challenge des «», qui se met au service de la cause pour financer les 1 000 actions annuelles de l'association au sein de 140 hôpitaux et Maisons de Parents sur l'ensemble de l'hexagone.La manifestation aura lieu sur deux journées, rythmées par les fameuses «» de voltige aérienne du challenge, ainsi que par les démonstrations en vol et en statique. Le public pourra en effet admirer le dynamique duo des Mirages 2000 Couteau Delta, l'époustouflante démonstration de l'Equipe de Voltige de l'Armée de l'Air (EVAA), la tactique des hélicoptères de l'armée de l'air en mission MASA, ainsi que les T6, Pilatus, PT18 ou DHC-1 Chipmunk, entre autres. Le dimanche, la très attendue Patrouille de France viendra également colorer le ciel aveyronnais avec son show unique.Sensibles à la cause, les pilotes proposeront des baptêmes de l'air aux petits protégés de l'association «» et les familles d'enfants malades seront les invités d'honneur de l'événement.Eddy Dussau, pilote émérite et compétiteur des Free Flight World Masters, ne cache pas son implication : «Portée par Nicolas Rossignol, son Président, et par toute l'équipe de bénévoles et «», l'association «» bouscule les codes depuis 2006 avec une énergie débordante. Positifs et enthousiastes, les membres ne cessent de s'activer pour offrir des instants d'évasion aux familles et revenir à l'essentiel en scandant le slogan qui leur tient à coeur «».Ce week-end, ce meeting aura une résonnance toute particulière : le public est attendu nombreux pour soutenir cette initiative, rêver et se battre tous ensemble : tous contre le cancer.