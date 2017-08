Airbus Helicopters évalue ses chances en Autriche

Après un éventuel renouvellement de sa flotte d'avions de combat (voir : L'Autriche renonce à ses Eurofighter), l'Autriche se prépare également à remplacer ses flottes vieillissantes d'OH-58 Kiowa et Alouette III et projette en conséquence d'acquérir une douzaine d'hélicoptères légers multirôles, qui seront destinés aux missions de recherche et sauvetage, de transport et d'aide en cas de catastrophe. Le ministère autrichien de la Défense a émis au cours du mois d'août un appel à information (RfI) en ce sens, un appel d'offres formel serait attendu d'ici la fin de l'année. (...)