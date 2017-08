UTC s'apprête à mettre la main sur Rockwell Collins

United Technologies (UTC) s'apprête à mettre la main sur l'équipement aéronautique Rockwell Collins, affirme mardi le Wall Street Journal. United offrirait jusqu'à 140 dollars par action Rockwell Collins, soit un total de quelque 20 milliards de dollars. L'action Rockwell progressait de 2,17% à 130,77 dollars à Wall Street vers 16h00 GMT après cette annonce alors qu'United Technologies gagnait 1,60% à 117,18 dollars. Contacté par l'AFP, Rockwell Collins n'a pas souhaité faire de commentaires. United Technologies n'a pas répondu aux sollicitations. United Technologies possède déjà dans son portefeuille les moteurs d'avion Pratt&Whitney mais avait vendu les hélicoptères Sikorsky à Lockheed-Martin en 2015. Rockwell Collins, basé à Cedar Rapids (Iowa), fabrique notamment des équipements électroniques, aussi bien pour les cockpits que pour les cabines. Il acquis l'an dernier le groupe américain B/E Aerospace pour 6,4 milliards de dollars. United Technologies réalise un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 58 milliards de dollars et emploie plus de 200.000 personnes. Rockwell Collins de son côté dégage un chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars et emploie 19.000 personnes.