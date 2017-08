Les étapes-clés du programme de missiles de la Corée du Nord

La Corée du Nord a tiré mardi un missile balistique au-dessus du Japon, un développement qui a surpris la communauté internationale en même temps qu'il aggravait ses inquiétudes sur les ambitions militaires de Pyongyang. Voici les dates-clé dans la quête de Pyongyang pour mettre au point un missile capable de frapper les Etats-Unis. - Fin des années 1970: le Nord commence à travailler sur une version du missile soviétique Scud-B (portée de 300 km). Test en 1984. - 1987-1992: développe des versions du Scud-C (500 km), le Rodong-1 (1.300 km), le Taepodong-1 (2.500 km), le Musudan-1 (3.000 km) et le Taepodong-2 (6.700 km). - Août 1998: essai de lancement du Taepodong-1 au dessus du Japon. Pyongyang dit avoir voulu mettre un satellite en orbite, les Etats-Unis disent que c'est un missile. - Septembre 1999: le Nord déclare un moratoire sur les essais de missiles à longue portée, avec en toile de fond l'amélioration des relations avec Washington. - 12 juillet 2000: échec de négociations américano-nord-coréennes sur les missiles, Pyongyang ayant réclamé un milliard de dollars par an pour cesser les exportations de ces engins. - 3 mars 2005: Pyongyang met fin au moratoire sur les essais de missiles longue portée, arguant de la politique "hostile" de l'administration Bush. - 5 juillet 2006: essais de tirs de sept missiles, dont un Taepodong-2 (longue portée), qui explose en vol après 40 secondes. - 9 octobre 2006: le Nord réalise son premier essai nucléaire souterrain. - 5 avril 2009: le Nord lance une fusée longue portée qui survole le Japon et tombe dans le Pacifique, lors d'une tentative, selon Pyongyang, de mettre en orbite un satellite. Pour les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud, il s'agit d'un test déguisé du missile Taepodong-2. - 25 mai 2009: deuxième essai nucléaire souterrain, beaucoup plus puissant que le premier. - 13 avril 2012: tir de fusée depuis la base de Tongchang-ri (site de Sohae). Le lanceur se désintègre quelques minutes après le décollage. - 12 décembre 2012: lancement réussi d'une fusée pour officiellement mettre en orbite un satellite civil d'observation terrestre, considéré largement comme un nouvel essai de missile balistique. - 12 février 2013: troisième essai nucléaire souterrain. - 6 janvier 2016: quatrième essai nucléaire souterrain. Pyongyang affirme avoir testé une bombe à hydrogène, ce qui est largement mis en doute par les spécialistes. - 7 février 2016: Pyongyang affirme avoir réussi son deuxième tir de fusée spatiale et avoir mis un satellite en orbite. - 9 mars 2016: le dirigeant nord-coréen Kim Kong-Un affirme que Pyongyang a réussi à miniaturiser une tête thermonucléaire. - 23 avril 2016: essai de tir de missile à partir d'un sous-marin. - 8 juillet 2016: Washington et Séoul annoncent leur projet de déploiement en Corée du Sud du bouclier antimissile américain THAAD. - 3 août 2016: pour la première fois, le Nord tire directement un missile balistique dans la zone économique maritime du Japon. - 9 septembre 2016: cinquième essai nucléaire. - 6 mars 2017: le Nord tire quatre missiles balistiques pour simuler, dit-il, une attaque des bases américaines au Japon. - 7 mars 2017: Les Etats-Unis commencent le déploiement du THAAD. - 14 mai 2017: le Nord tire un missile qui parcourt 700 km avant de tomber en mer du Japon. Les experts pensent que ce projectile a une portée potentielle de 4.500 km et peut atteindre les bases américaines de l'île de Guam. - 4 juillet 2017: le Nord tire un missile dont la portée est estimée à 6.700 km et qui met l'Alaska à sa portée, selon les experts. Pyongyang annonce l'essai "historique" du Hwasong-14 présenté comme un missile intercontinental (ICBM). - 28 juillet 2017: Pyongyang lance un missile d'une portée théorique de 10.000 kilomètres, ce qui signifie qu'une bonne partie du continent américain serait menacée. - 26 août 2017: le Nord tire trois missiles balistiques à courte portée. - 29 août 2017: le Nord tire un missile qui survole le Japon avant de s'abîmer dans le Pacifique. Selon Séoul, il a parcouru 2.700 kilomètres à une altitude maximum d'environ 550 km.