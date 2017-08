Salon aérien annulé en Corée du Nord, sur fond de sanctions

Pyongyang a annulé le salon aérien de Wonsan, ont annoncé lundi des agences de voyage, ce qui pourrait être lié aux restrictions aux voyages vers ce pays isolé imposées par plusieurs pays en raison des tensions sur le dossier nucléaire. Le premier "Wonsan International Friendship Air Festival" (Festival international aérien amical de Wonsan) avait attiré en septembre 2016 des centaines de visiteurs étrangers en dépit des lourdes sanctions internationales qui pèsent sur le pays. Cet événement devait se tenir tous les deux ans. Mais la Corée du Nord avait affirmé en mars que la première édition avait été un tel succès qu'elle avançait d'un an la deuxième. Prévu fin septembre, le salon a finalement été annulé par le comité d'organisation en raison des "circonstances géopolitiques actuelles", a indiqué le site internet spécialisé sur la Corée du Nord NK News, citant un courriel des organisateurs. Ces derniers évoquent les "incertitudes" et la "récente révision des conseils aux voyageurs" désireux de se rendre en Corée du Nord, selon le site. Les Etats-Unis avaient notamment annoncé leur intention d'empêcher tout déplacement en Corée du nord après la mort d'Otto Warmbier le 13 juin. Cet étudiant américain avait été rapatrié dans le coma quelques jours plus tôt aux Etats-Unis, après 18 mois de détention en Corée du Nord. Sa mort avait accentué les tensions déjà fortes entre Washington et Pyongyang. Le département d'Etat américain a précisé début août que l'entrée en Corée du nord sera interdite aux citoyens américains à partir du 1er septembre, avec quelques exceptions pour des raisons humanitaires ou pour les médias. La télévision publique japonaise NHK relève de son côté que les raisons de l'annulation du salon de Wonsan sont inconnues. Mais elle avance en citant des sources diplomatiques que cette décision pourrait refléter la volonté de Pyongyang d'économiser du carburant dans un contexte de sanctions internationales de plus en plus lourdes au sujet de ses programmes nucléaire et balistique. Le pétrole n'est pas pour l'heure visé par les sanctions en question. Mais les prix du carburant ont augmenté au début d'année à Pyongyang, ce qui pourrait être la conséquence de craintes de restrictions.