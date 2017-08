Israël finalise l'achat de 17 F-35 supplémentaires

Israël a finalisé l'acquisition de 17 chasseurs bombardiers furtifs américains F-35 qui vont s'ajouter aux 33 appareils du même type déjà commandés, a annoncé dimanche le ministère israélien de la Défense.

Israël, qui a déjà pris livraison de cinq F-35, a présenté ces appareils comme l'une des réponses à la "menace" iranienne, car ils sont réputés passer inaperçu des défenses aériennes, en particulier des batteries de missiles S-300 livrés à l'Iran par la Russie.

"Ces F-35 vont être un élément central pour assurer la défense d'Israël aussi bien le long de nos frontières, mais aussi loin d'elles", a affirmé le ministre de la Défense Avigdor Lieberman.

Les négociations, qui ont abouti à la conclusion d'un accord sur une nouvelle commande ferme de 17 F-35 ont permis de réduire à moins de 100 millions de dollars le coût de chaque appareil contre 110 millions auparavant, a précisé le ministère de la Défense.

L'avion est construit par le groupe américain Lockheed Martin. Les premiers F-35 israéliens, rebaptisés "Adir" ("puissant" en hébreu), devraient être opérationnels cette année.

Bijoux de technologie, ces appareils censés échapper aux radars les plus perfectionnés et voler à mach 1.6 sont supposés être six fois plus efficaces que les appareils actuels en combat aérien et en surveillance, et huit fois plus efficaces en attaque au sol.

L'achat des F-35 sera financé grâce à l'aide militaire américaine qui va atteindre 38 milliards de dollars (36 milliards d'euros) pour la période 2019-2028.