Bénéfice net annuel en baisse pour Qantas, vols directs vers Londres et New York en projet

La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé jeudi un bénéfice net annuel en baisse de 17,2% par rapport à son record de l'an dernier, une performance due à la vigueur de son marché domestique, et a dévoilé des projets de vols directs vers Londres et New York. La compagnie a annoncé un bénéfice net de 852 millions de dollars australiens (673 M USD, 570 M EUR), contre 1,42 md AUD (1,12 md USD, 950 M EUR) sur l'exercice clos le 30 juin 2016. Le bénéfice sous-jacent avant impôt - l'indicateur privilégié par la compagnie australienne, qui exclut les éléments exceptionnels et les dépréciations d'actifs - s'est établi, lui, à 1,4 milliard AUD (1,10 md USD, 937 M EUR), le deuxième plus haut de l'histoire de la compagnie après les 1,53 md AUD (1,20 md USD, 1,02 md EUR) dégagés sur l'exercice précédent. Avec son bénéfice record de l'exercice précédent, la compagnie avait distribué des dividendes à ses actionnaires pour la première fois depuis sept ans. Cette année, elle va distribuer un dividende de 7 cents par action et va engager un nouveau programme de rachats d'actions pour 373 M AUD. Ce nouveau bénéfice net élevé est le résultat d'un programme drastique de réduction des coûts et de réduction de sa flotte d'appareils engagé par la compagnie depuis trois ans, s'est félicité Alan Joyce, son directeur exécutif. Ce bénéfice net élevé, après le record de 2016, est notamment dû à un marché national vigoureux avec un bénéfice sous-jacent record, à 645 M AUD, en hausse de 67 M AUD par rapport à l'exercice précédent. Fort de ces bons résultats, Qantas a également annoncé jeudi sa volonté de lancer des lignes directes depuis la côte Est de l'Australie vers Londres et New York d'ici 2022, si Airbus et Boeing développent des appareils "capables de faire ces liaisons sans escales avec un taux d'occupation de 100%". "A partir de l'an prochain, nous allons déjà proposer des vols directs entre Perth et Londres, ce qui est déjà un grand bond en avant", a précisé M. Joyce: "Nous pensons que les progrès en matière de technologies ces prochaines années rendront possibles des vols directs entre Sydney et Londres, et Qantas est bien placée pour être la première compagnie à le faire".