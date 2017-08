Trafic rétabli après travaux à Lorient, suite à une fissure sur la piste

Le trafic commercial de l'aéroport de Lorient, fortement perturbé depuis samedi en raison d'une fissure sur la piste principale, a été rétabli mardi après-midi après travaux, a indiqué mardi soir la base d'aéronautique navale (BAN) de Lorient/Lann-Bihoué. "A la suite des contrôles complémentaires" réalisés mardi par l'Unité de Soutien de l'Infrastructure de la Défense (USID), le commandement de la BAN "a décidé la réouverture de la piste principale", indique un communiqué. "Des travaux complémentaires de consolidation seront effectués mercredi (...) dans un créneau horaire sans impact sur le trafic civil", précise le texte. Une fissure d'une cinquantaine de centimètres de long et de 5 centimètres de profondeur avait été détectée vendredi soir lors d'une inspection de la piste principale, fermée depuis lors par précaution aux avions "gros porteurs". C'est le cas des Boeing 737-800 de la compagnie irlandaise Ryanair, dont les vols en provenance et à destination de Porto et de Londres avaient été détournés vers l'aéroport de Brest. Des autocars avaient été affrétés pour acheminer les passagers entre Lorient et Brest. Plusieurs vols entre Lorient et Paris-Orly de la compagnie Hop !, filiale d'Air France, avaient par ailleurs été détournés vers l'aéroport de Quimper. Ses avions, plus petits, peuvent utiliser la piste secondaire de l'aéroport de Lorient, mais les conditions météorologiques ne le permettaient pas lundi. Les services de l'USID sont intervenus au cours du week-end afin d'identifier et de réparer les joints défectueux de la piste principale. Les activités militaires de la base n'ont pas été affectées.