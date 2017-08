French blue se dote à son tour de l'A350

L'A350 de French blue est entièrement équipé de sièges produits par Zim. Il compte 35 fauteuils de Premium Economy et 376 fauteuils de classe économique. En Premium Economy, un espacement de 91 cm (près de 36 pouces) a été adopté - soit un tout petit peu plus que sur la Premium Economy d'Air Caraïbes qui est à 89 cm. Chaque siège est équipé d'un écran tactile de 30 cm, qui permet d'accéder au système de divertissement en vol et au catalogue de services proposés par la compagnie.









Les 376 fauteuils de classe économique sont répartis en trois cabines. Les cinq premières rangées (soit 50 sièges) se trouvent juste accolées à la cabine Premium et séparées du reste de la classe économique par un espace de galley, formant une « cabine cosy », nous explique Sophie Hocquez, la directrice commerciale de French blue.





Tous les sièges sont équipés d'un écran tactile de 25 cm.







On note que French blue adopte, sans surprise, la même configuration à dix sièges de front que sa soeur Air Caraïbes, avec le même espacement entre les sièges de 81 cm (32 pouces).









Par ailleurs, un système de connexion wifi devrait être proposé aux passagers à partir de cet automne - en service sur l'A330 actuellement. L'antenne est en cours de certification.



Le premier A350 de French blue est immatriculé F-HREU mais il est surtout connu pour être l'un des A350 d'essai d'Airbus, MSN 5, celui qui a notamment été en charge des vols de route proving. Sa remise aux standards des A350 qui sortent aujourd'hui d'assemblage a représenté un chantier de plus de huit mois, qui a été pris en charge par Sabena technics. La société de MRO a réceptionné l'appareil fin 2016 dans une configuration presque green, a changé l'avionique et installé toute la cabine. La peinture de la livrée a toutefois été assurée par Air Livery en juillet, à Manchester.





L'ampleur du chantier a entraîné un glissement de calendrier et la livraison de F-HREU a été un petit peu retardée. Si French blue a inauguré sa liaison vers La Réunion en A330 le 16 juin comme prévu, l'A350 aurait dû reprendre le flambeau dès le mois de juillet, une date qui avait ensuite été décalée à début août.



Cela n'a pas empêché la low-cost d'enregistrer un très bon départ sur la ligne. L'aéroport de Roland Garros a publié ses chiffres pour le mois de juillet, qui font état d'une croissance globale de 13,2% du nombre de passagers par rapport à juillet 2016 et de 15,2% sur le faisceau Paris - Réunion. French blue a donc contribué à stimuler le trafic et s'est arrogé une part de marché de 15% dès le premier mois, face à Air Austral, Corsair, Air France et XL Airways. « Nous sommes très satisfaits de ce premier mois plein d'exploitation et l'automne s'annonce aussi très bien », commente Sophie Hocquez.



French blue devrait recevoir un second A350 au printemps 2018 (Marc Rochet parlait du mois d'avril il y a quelques mois).





