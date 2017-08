Safran s'implante à côté d'Airbus à Mobile aux Etats-Unis pour assembler des nacelles

Le groupe aéronautique Safran va s'implanter à Mobile, en Alabama (Sud des Etats-Unis), avec une ligne d'assemblage nacelles de moteurs pour les A320 d'Airbus, les moyen-courriers de l'avionneur européen, produits sur place, selon la Chambre de commerce de Mobile. "Safran est enthousiaste à l'idée de faire partie de la communauté aéronautique grandissante à Mobile", a déclaré Peter Lengyel, le président de Safran USA, cité dans un communiqué de la Chambre de commerce de Mobile. "Nous sommes heureux d'aller de l'avant avec cet investissement à Mobile", a-t-il ajouté. Une porte-parole de Safran aux Etats-Unis, contacté par l'AFP, a confirmé cette annonce, sans plus de détails. Selon la Mobile Chamber of Commerce, l'usine devrait être opérationnelle en novembre prochain. Elle précise que les autorités de la ville sont en train d'étendre leurs capacités pour accueillir cette unité et que Safran va investir environ un million de dollars en équipement. Une vingtaine de personnes devraient être embauchées par Safran au cours des trois prochaines années, ajoute-t-elle. Safran produit avec l'américain General Electric les moteurs d'avion CFM56 et Leap qui équipent plus de la moitié des A320 et A320neo d'Airbus. Les deux partenaires, réunis au sein d'une co-entreprise, CFM International, produisent également la totalité des moteurs des actuels 737 de Boeing et de leur version remotorisée, le 737 MAX. Selon la Chambre de commerce de Mobile, Safran devient ainsi la 19ème société aéronautique à investir à Mobile depuis l'inauguration de la ligne d'assemblage d'A320 par le constructeur européen à l'automne 2015. Airbus a décidé de s'implanter industriellement aux Etats-Unis afin de produire des avions "Made in USA" pour mieux capter des clients américains et asseoir sa position face à son concurrent Boeing. Airbus prévoit de produire quatre appareils de la famille A320 par mois à Mobile d'ici fin 2017. Le premier A320 assemblé à Mobile a été livré en avril 2016 à la compagnie américaine JetBlue.