Reprise des vols SAA entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud

Le conflit qui opposait les compagnies aériennes zimbabweenne et sud africaine et qui avait entrainé l'annulation de tous les vols SAA entre les deux pays a été réglé samedi et les liaisons ont repris dimanche. Un avion d'Air Zimbabwe s'était vu refuser l'autorisation de décoller de Johannesburg vendredi soir faute d'avoir produit un document, et tous les vols de South African Airways (SAA) entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe avaient été annulés samedi. Dans la soirée de samedi, le conflit a toutefois été réglée, selon le ministère sud-africain des Transports. Cette crise était survenue alors que la première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, accusée d'avoir agressé une mannequin dans un hôtel de Johannesburg, avait demandé l'immunité diplomatique à l'Afrique du Sud. Elle est rentrée samedi à Harare, à bord d'un vol Air Zimbabwe avec son mari, Robert Mugabe qui participait au sommet des dirigeants de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).